В Новороссийске неизвестные забрались на памятник «Малая земля»
Полиция Новороссийска проводит проверку после того, как двое неизвестных взобрались на памятник-ансамбль «Малая земля». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу-герою.
Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Натальи Майоровой
Сотрудники отдела полиции получили сообщение о противоправных действиях двух неустановленных граждан — нарушители забрались на мемориальный комплекс. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личности неизвестных.
В полиции просят свидетелей инцидента обратиться в отдел полиции Южного района Управления МВД России по Новороссийску.