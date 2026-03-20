В Новороссийске неизвестные забрались на памятник «Малая земля»

Полиция Новороссийска проводит проверку после того, как двое неизвестных взобрались на памятник-ансамбль «Малая земля». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу-герою.

Сотрудники отдела полиции получили сообщение о противоправных действиях двух неустановленных граждан — нарушители забрались на мемориальный комплекс. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личности неизвестных.

В полиции просят свидетелей инцидента обратиться в отдел полиции Южного района Управления МВД России по Новороссийску.

Алина Зорина