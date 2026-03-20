Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбурге возбуждено уголовное дело после гибели рабочего

В Оренбурге возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на строительной площадке, сообщили в областном СУ СКР.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным следствия, утром 17 марта при демонтаже опалубки плиты перекрытия на девятом этаже строящегося многоквартирного дома на пр. Гагарина работник сорвался с высоты и упал, получив смертельные телесные повреждения.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли необходимую документацию. Следствие продолжается. 

Сабрина Самедова