В Оренбурге возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на строительной площадке, сообщили в областном СУ СКР.

По данным следствия, утром 17 марта при демонтаже опалубки плиты перекрытия на девятом этаже строящегося многоквартирного дома на пр. Гагарина работник сорвался с высоты и упал, получив смертельные телесные повреждения.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли необходимую документацию. Следствие продолжается.

