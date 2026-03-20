В Самаре доля тех, кто работает по специальности, выше при зарплате от 200 тысяч рублей

В Самаре чем выше доход, тем чаще люди работают по специальности, полученной в вузе. С уровнем зарплаты до 100 тыс. руб. таких самарцев 32%, с зарплатой от 200 тыс. руб. — 55%. Такие данные приводит SuperJob.

Наиболее высокая приверженность полученному образованию наблюдается среди представителей социально значимых и узкопрофильных профессий: врачи (91%), юристы (87%) и главные бухгалтеры (83%). Среди менеджеров по работе с клиентами 16% работают по профилю (специальности, связанным с торговлей или менеджментом). Среди менеджеров по закупкам и продажам работают по специальности 22% и 23% соответственно.

Всего в Самаре 41% жителей занят в сфере, соответствующей вузовскому диплому. 24% респондентов трудится в смежных областях. Еще 35% приходится на тех, чья работа не связана с полученной специальностью.

Руфия Кутляева