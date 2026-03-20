Электроподстанция загорелась из-за падения фрагментов БПЛА в Темрюкском районе

В Темрюкском районе Краснодарского края загорелась электроподстанция после падения фрагментов беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Возгорание произошло в станице Старотитаровской. Пострадавших в результате происшествия нет.

Огонь быстро локализовали и полностью ликвидировали в 08:50. В тушении участвовали 40 сотрудников экстренных служб с использованием 13 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации Министерства обороны, в ночь на 20 марта силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. Дополнительно шесть дронов сбили над акваторией Черного моря.

