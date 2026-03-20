В феврале на Кубани выдали более 6 тысяч товарных кредитов на 435 млн рублей

Объединенное кредитное бюро подвело итоги POS-кредитования за февраль 2026 года, зафиксировав снижение ключевых показателей второй месяц подряд. По данным бюро, в феврале банки выдали 166,97 тыс. товарных кредитов, что на 18% меньше январского уровня и на 8% ниже показателя годичной давности.

Объем выдач за месяц сократился на 23%, до 10,95 млрд руб., тогда как в январе он составлял 14,22 млрд руб. В годовом выражении снижение оказалось менее значительным — на 2%. Средний размер кредита уменьшился до 66 тыс. руб. против 70 тыс. руб. месяцем ранее, при этом срок кредитования увеличился до 16 месяцев. Полная стоимость кредита составила 25,58%, снизившись как по сравнению с январем, так и в годовом выражении.

В целом за январь—февраль 2026 года россияне оформили 371,28 тыс. POS-кредитов на сумму 25,17 млрд руб. Количество выдач сократилось на 2% в годовом выражении, тогда как общий объем, напротив, вырос на 6%.

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отметил, что февральская динамика свидетельствует о формировании устойчивого тренда на снижение активности в сегменте. По его словам, если январское падение можно было объяснить сезонным фактором после декабрьского роста, то текущие показатели позволяют ожидать дальнейшего охлаждения рынка в течение года.

Лидерами по объему выдач в феврале стали Москва (1,13 млрд руб.), Московская область (863,87 млн руб.), Санкт-Петербург (548,69 млн руб.), Краснодарский край (435,05 млн руб.) и Свердловская область (331,39 млн руб.), при этом во всех регионах зафиксировано снижение как по количеству, так и по объему выдач по сравнению с январем.

Наибольший средний размер товарного кредита отмечен в Чечне и Магаданской области (около 80 тыс. руб.), тогда как максимальный срок кредитования зафиксирован в Республике Алтай (в среднем 22 месяца). Минимальные сроки — около 11 месяцев — отмечены в Севастополе и Республике Крым.

