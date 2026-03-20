Меньше половины краснодарцев работают по специальности, полученной в вузе

По данным SuperJob, лишь 46% экономически активных жителей Краснодара с высшим образованием работают по специальности, полученной в вузе. Еще 23% заняты в смежных сферах, тогда как почти треть опрошенных (31%) трудится вне профиля образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Исследование показало зависимость между уровнем дохода и соответствием работы полученному диплому. Среди респондентов с доходом до 100 тыс. руб. по специальности работают 35%, тогда как в группе с заработком от 200 тыс. руб. этот показатель достигает 60%.

Наиболее высокая приверженность профессии сохраняется в социально значимых и узкоспециализированных сферах. Так, 90% врачей заявили, что работают строго по специальности, среди юристов этот показатель составляет 82%, среди главных бухгалтеров — 81%. В то же время среди менеджеров по работе с клиентами доля работающих по профилю не превышает 14%, среди специалистов по закупкам — 20%, по продажам — 23%.

Вячеслав Рыжков