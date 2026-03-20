В Темрюкском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция

Из-за падения фрагментов беспилотников в Темрюкском районе произошло возгорание электроподстанции. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Электроподстанция загорелась в станице Старотитаровской. Пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар был оперативно локализован, в 08:50 его ликвидировали. В тушении участвовали 40 специалистов, было задействовано 13 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным Минобороны, в ночь на 20 марта над территорией Краснодарского края дежурными средствами ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Еще шесть БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

