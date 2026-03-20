Мирный житель погиб при атаке БПЛА в Белгородской области

В селе Муром Шебекинского округа Белгородской области из-за атаки БПЛА погиб мирный житель. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, он скончался на месте.

Накануне вечером глава региона сообщил, что в Шебекинскую центральную райбольницу обратился 17-летний парень, который пострадал при атаке дрона у соцобъекта в Короче 17 марта. После получения медпомощи он был отправлен домой.

Общее количество раненых при ударе у соцобъекта достигло семи. Среди них двое несовершеннолетних. Все они продолжают лечение амбулаторно.

Алина Морозова