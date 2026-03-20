Жителей Новороссийска предупредили о проведении учебных стрельб

Сегодня, 20 марта, на территории Новороссийска запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта. Об этом сообщает МЦУ города.

Проведение учений запланировано на период с 11:00 до 13:00 мск. В это время будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

МЦУ Новороссийска напоминает гостям и жителям города, что при проведении учебных стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, которые не подлежат государственной регистрации. Также запрещается выходить в море на прогулочных, спортивных, парусных судах, плавсредствах, гидроциклах, виндсерфингах, сапдосках и их аналогах. В это время запрещено проведение любых подводных работ, а также водолазных спусков, в том числе с берега.

