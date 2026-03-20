В АО «Галополимер Пермь» сменился директор

Генеральный директор АО «Галополимер Пермь» Максим Шайбаков, возглавлявший предприятие с 2016 года, покинул должность. Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 19 марта. Предприятие возглавил Сергей Кондаков, ранее занимавший должность главного инженера предприятия.

Как рассказали «Ъ-Прикамье» в компании, с 28 февраля господин Шайбаков назначен техническим директором АО «Галополимер». Общество является управляющей компании группы. Максим Шайбаков в этой должности будет курировать работу заводов в Перми и Кирово-Чепецке. АО «Галополимер» зарегистрировано в Москве, но господин Шайбаков будет осуществлять свои функции из Перми.

Группа компаний «Галополимер» специализируется на выпуске фторполимеров, хладонов, продукции неорганической химии. В состав группы входят производственные предприятия в Перми и Кирово-Чепецке. Финансовые показатели не раскрываются.