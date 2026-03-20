В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты самолетов сняты в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения на прилет и вылет воздушных судов ввели около 01:27 мск 20 марта. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны, в ночь на 20 марта над территорией Краснодарского края дежурными средствами ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Еще шесть БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

Алина Зорина