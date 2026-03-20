В Челябинской области за месяц объем выданных POS-кредитов снизился на 20%

Банки Челябинской области в феврале 2026 года оформили более 4,4 торговых кредитов (POS) на сумму 271,44 млн руб. Количество и объем за месяц сократились на 17% и 20%, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний чек кредита POS-кредита снизился с 64 тыс. до 61 тыс. руб., а средний срок не изменился — 16 месяцев.

Всего в России за февраль банки выдали 166,9 тыс. товарных кредитов на сумму 10,95 млрд руб. Показатели снизились за месяц на 18% и 23% соответственно.

