Правительство Ростовской области заявило о планах протестировать цифровой рубль на футбольном клубе «Ростов», 100% акций которого владеет минимущества региона. По словам министра экономики Дона Павла Павлова, следующие субсидии ФК получит в цифровой валюте. Сейчас правительство региона разрабатывает смарт-контракт для ростовского клуба. На примере ФК «Ростов» областной кабмин намерен отследить финансовые операции и расходы, связанные с использованием цифрового рубля. Как считает руководитель АО УК «Децентрализованное решение» Евгений Герасимов, будет нарабатываться опыт обращения с новым для России видом денег, который уже в ближайшем будущем можно будет распространять на другие компании и организации региона,



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«На мой взгляд, логично, что именно с футбольного клуба “Ростов” стартует в регионе пилотный проект по внедрению цифрового рубля. К клубу приковано повышенное внимание, связанное с недавней сменой собственника, обновлением состава, продлением контракта с главным тренером, наконец, с поражениями и победами ФК. Для клуба сейчас новый период развития и это самое подходящее время для внедрения принципиально новых форм работы на всех уровнях. В том числе и финансовом. Для региона, как собственника ФК, важно, чтобы все средства, которые выделяются на его развитие, были использованы по назначению, чтобы контроль за расходованием этих средств был максимально прозрачным. Технология блокчейн, которая фиксирует переводы между цифровыми кошельками, обеспечивает такую прозрачность.

Так что работа с цифровым рублем — это абсолютно контролируемая история. Такие деньги, в отличие от обычных, невозможно украсть, использовать не по назначению, совершать с ними другие противозаконные действия.

Но реализация такого важного для экономики и общества проекта может столкнуться с трудностями. Во-первых, пока очень мало предпринимателей в регионе (да и в стране в целом) готовы принимать цифровой рубль при расчетах за отгруженные товары или предоставленные услуги. ФК предстоит искать партнеров, которые могут это делать. Поиск таких организаций может занять время. И ситуация будет повторяться до тех пор, пока большинство поставщиков, подрядных организаций не перейдут на цифровой рубль.

Во-вторых, для того, чтобы нормально с такими деньгами работать, специалистам в компаниях предстоит разобраться в правилах контроля и учета цифрового рубля, в связанных с этим законодательных изменениях. Кстати, с 1 июля 2025 года в России операции с "цифрой" подлежат жесткому контролю, аналогичному банковскому (115-ФЗ), включая контроль Росфинмониторинга. А с 1 сентября 2026 года цифровые рубли станут обязательны для расчетов по госконтрактам с жестким контролем целевого использования. Вводится универсальный QR-код для оплат, а операции освобождаются от НДС, требуется особый учет доходов/расходов.

Однако до сих пор большинство бухгалтеров предприятий среднего и малого бизнеса, а также многие владельцы микробизнеса, ИП не знают, как правильно оформлять цифровую валюту, учитывать ее, проводить необходимые отчисления.

В этой связи новый опыт ФК «Ростов» станет показательным примером: реализованную здесь схему работы с цифровыми деньгами можно будет применять и для других организаций. Это пилотный проект, результаты которого будут тщательно анализироваться и учитываться в работе ФК, других организаций, компаний и фирм Дона.

Напомню, что Ростовская область вошла в число регионов РФ, в которых с 1 июля 2027 года стартанет полноценное внедрение цифрового рубля. С этого момента начнется эпоха массового перехода бизнеса на работу с цифровой валютой. Те, кто не будут его применять, окажутся в аутсайдерах. С одной стороны, для них резко сузится круг клиентов и партнеров, что приведет к потерям позиций на рынке, снижению прибыли и завершению деятельности. С другой стороны, по ряду моментов отказ от цифрового рубля будет противоречить нормам законодательства, что также станет серьезным препятствием для развития предприятия».