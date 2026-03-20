Предложение на рынке квартир для долгосрочной аренды в Челябинске выросло на 25%

Выбор квартир для долгосрочной аренды в Челябинске вырос на 25% в феврале по сравнению с январем. За год показатель увеличился на 31%, сообщает «Авито Недвижимость».

Стоимость съема жилья в городе, несмотря на рост числа предложений, практически не изменилась. В феврале этого года она составляет 25 тыс. руб., что на 2% ниже аналогичного периода 2025-го и равно величине января 2025-го.

Дешевле всего арендовать квартиру в начале этого года можно было в Брянске (21 тыс. руб. за месяц в среднем), Ульяновске и Иванове (по 23 тыс. руб.), а также Воронеже (24 тыс. руб.).

