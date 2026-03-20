Новый корпус школы в районе НГПУ в Новосибирске построят за 1,2 млрд рублей

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил тендер на строительство нового корпуса школы №189 на ул. Выборная, 120. Стартовая цена контракта составила более 1,2 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 марта, указывается на портале госзакупок.

Средства выделят из бюджета города и за счет субсидий из областного бюджета. Срок исполнения контракта установлен до 11 августа 2028 года. Гарантия на объект действует на протяжении пяти лет. Разрешение на строительство нового корпуса образовательного учреждения было выдано в апреле прошлого года.

Согласно конкурсной документации, в четырехэтажном здании будут предусмотрены учебные классы, спортзал, административные помещения, спецкабинеты: физики, химии, биологии, дополнительного образования.

Строительство объекта увеличит число обучающихся на 825 человек.

