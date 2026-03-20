Пенсионер из Тольятти отдал мошенникам 2,5 млн рублей, чтобы избежать последствий ДТП

Житель Тольятти лишился 2,5 млн рублей из-за действий мошенников. Злоумышленники убедили пенсионера передать им деньги под предлогом спасения внука потерпевшего от последствий ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Полиция установила, что 79-летнему мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что его внук попал в аварию, а затем передал трубку сообщнику, который выдал себя за внука жертвы и попросил три млн рублей, чтобы «откупиться от тюрьмы».

После этого пенсионер передал курьеру 2,5 млн рублей, затем связался с внуком, понял, что стал жертвой преступников, и обратился к силовикам. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

