В Дагестане СК возбудил уголовное дело из-за смерти пациентки

В Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащей медицинской помощи женщине, которая скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уточняется, что к следователям обратился муж пациентки, который рассказал, что его супруга попала в больницу с травмами после дорожно-транспортного происшествия в июне 2025 года. Во время лечения ее состояние ухудшилось, и пациентка скончалась.

Мужчина считает, что смерть жены могла быть связана с неправильными действиями медработников. Расследование находится под личным контролем руководителя регионального управления.

Константин Соловьев