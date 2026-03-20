Ночью над Кубанью и Черным морем сбили 20 беспилотников

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на южные регионы России. Об этом утром 20 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее число дронов пришлось на Краснодарский край — 14 БПЛА ликвидировано над территорией региона. Еще шесть беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря.

Два беспилотника сбили над Белгородской областью, два — над территорией Республики Крым. По одному беспилотному летательному аппарату уничтожено в небе над Брянской и Ростовской областями. В Минобороны уточнили, что все цели были поражены в течение ночи.

На фоне продолжающихся атак власти Краснодарского края ужесточили правила информирования о работе ПВО и последствиях атак. Губернатор Вениамин Кондратьев подписал указ, вводящий запрет на съемку и публикацию данных о действиях противовоздушной обороны, военных объектах и объектах критической инфраструктуры.

Документ также запрещает распространение информации о местах падения беспилотников и районах поражения объектов. Под запрет попадают сведения о дислокации подразделений Министерства обороны, ФСБ, ФСО и Росгвардии, находящихся на территории края.

За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении санкции ужесточаются, однако конкретные размеры штрафов за повторные инциденты в документе не уточняются.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и строго соблюдать новые ограничения, направленные на обеспечение безопасности и сохранение эффективности работы сил ПВО. Официальные комментарии о возможных повреждениях на земле или пострадавших в результате ночной атаки пока не поступали. Ситуация остается на контроле оперативных служб.

Мария Удовик