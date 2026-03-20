На Ставрополье подозреваемых в принуждении к рабству братьев заключили под стражу

Кочубеевский районный суд заключил под стражу на два месяца двух братьев, которых обвиняют в принуждении к труду с применением насилия и изъятием документов у потерпевшего (п. «г, д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

По информации следствия, с августа 2024 по март 2026 года подозреваемые забрали у мужчины паспорт и документы. Потерпевшего насильно удерживали и применяли к нему физическое и психологическое воздействие, заставляли его работать с полным нарушением трудового законодательства. Правоохранители считают, что обвиняемые распоряжались человеком исключительно в собственных интересах, реализуя в отношении него права собственности для получения хозяйственных и ремонтных услуг.

