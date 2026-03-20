В поселке Октябрьском закрыли школу из-за разрушенных потолка и стен

Прокуратура Уйского района организовала проверку после закрытия школы в поселке Октябрьском из-за разрушения потолка и стен, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что таяние снега привело к протечке крыши образовательного учреждения и разрушению потолочных и настенных покрытий. В здании присутствует сырость. Школьников начали подвозить в село Уйское для продолжения обучения.

Прокуратура внесла главе Уйского муниципального округа представление об устранении нарушений закона. С привлечением специалистов будет дана оценка техническому состоянию школы.

Виталина Ярховска