Спустя шесть часов в аэропорту Геленджика сняли ограничения

Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Геленджика. Воздушная гавань курортного города не принимала и не отправляла воздушные суда с 01:27 20 марта.

В федеральном агентстве пояснили, что ночью решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на 20 марта был запланирован единственный рейс на вылет — в Москву. Сейчас его отправление задерживается до 14:30 по московскому времени. Также задерживается прибытие рейса из столицы, который должен был приземлиться в Геленджике.

До введения ограничений аэропорт работал по стандартному расписанию: прием и выпуск рейсов осуществлялись с 08:30 до 20:00. Эта информация размещена на официальном сайте воздушной гавани в разделе для пассажиров.

Ночью 20 марта власти Геленджика проинформировали жителей об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города обратился к населению с призывом сохранять спокойствие и соблюдать меры личной безопасности, а также позаботиться о близких. Подробности о текущей оперативной обстановке в регионе не раскрываются.

О сроках снятия ограничений в аэропорту Росавиация сообщит дополнительно. Пассажирам задержанных рейсов рекомендовано следить за обновлениями на онлайн-табло и в официальных каналах авиакомпаний.

Мария Удовик