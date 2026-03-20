В Краснодаре устранили аварию на линии электроснабжения

В Карасунском округе Краснодара в ночь на 17 марта произошло аварийное отключение электроэнергии, вызванное повреждением на линии напряжением 6–10 кВ. Об этом сообщает ЕДДС города в своем Telegram-канале. Информация о технологическом нарушении поступила около 01:27.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате инцидента была остановлена работа подстанции «ХБК-153», а также отключены шесть трансформаторных подстанций. Перебои с электроснабжением затронули ряд улиц округа, включая Краснодарскую, Трамвайную, Калинина, Пашковскую, Новую, Первомайскую, Рабочую, Среднюю, Южную, Мачуги, Восточную, Северную, Фабричную, Бершанской и Энергетиков.

На месте происшествия работала аварийная бригада. Специалисты провели комплекс мероприятий по локализации повреждения и восстановлению подачи электроэнергии потребителям. В энергокомпании уточнили, что работы велись в круглосуточном режиме до полного устранения последствий аварии.

По данным ресурсоснабжающей организации, к утру электроснабжение было полностью восстановлено. Уже в 05:57 все потребители были повторно подключены к сети, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме.

В диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» напомнили, что при возникновении подобных ситуаций жители могут обращаться за уточнением информации по телефону горячей линии.

«Ъ-Кубань» писал, что в Северском районе из-за падения обломков БПЛА была повреждена высоковольтная линия электропередачи. В результате аварии без электроснабжения остался поселок Черноморский.