«Парма» обыграла одного из лидеров чемпионата

«Бетсити Парма» в очередном матче в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на домашнем паркете обыграла в упорном матче казанский УНИКС. Хозяева площадки победили со счетом 80:77, не позволив гостям забить в последней атаке.

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал 31-летний американский защитник Виктор Сандерс. Ему удалось набрать 28 очков, сделать два подбора, отдать четыре передачи, а также совершить три перехвата и один блок-шот.

«Парма» с 19 победами в 34 играх занимает пятое место в турнирной таблице, а УНИКС на второй позиции. Следующую игру пермский клуб проведет против ЦСКА.