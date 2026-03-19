«Ростов-Главный» вошел в тройку лидеров по количеству отправленных пассажиров
В январе-феврале текущего года с вокзала «Ростов-Главный» отправились 606 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Регион занял второе место в тройке лидеров. На первом расположился вокзал «Адлер» (715 тыс. человек), на третьем — «Сочи» (593 тыс. человек).
Также 509 тыс. человек отправились с вокзала «Краснодар-1». Далее следуют Кисловодск (174,4 тыс.), Пятигорск (174,1 тыс.), Ессентуки (169 тыс.).
За два первых месяца года с крупных вокзалов СКЖД отправились 4,7 млн пассажиров.