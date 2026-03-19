Главные новости за 19 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Прикубанском внутригородском округе Краснодара упали обломки беспилотника.

В Краснодаре проводят подготовку 11 муниципальных фонтанов к новому сезону. Все объекты планируют запустить к майским праздникам.

Александр Руденко покинул пост замглавы Краснодарского края в связи с переходом на руководящую должность в главном государственном медиахолдинге страны.

В Краснодаре будут судить лидера религиозной секты за насилие над детьми.

В Краснодаре осудили замначальника отдела Ростехнадзора за взятки.

27-летний мужчина, управлявший мотоциклом, погиб в аварии на улице Тургенева в Краснодаре.

Краснодарский краевой суд отклонил административный иск ЗАО «Волгатранснефть» к министерству природных ресурсов региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил нового заместителя на краевом совещании, им стала экс-министр образования и науки региона Елена Воробьева.

Восемь галечных пляжей на участке от села Большой Утриш до Высокого берега в Анапе, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Черном море в декабре 2024 года, исключены из опасной зоны.

Распространяемая в интернете и мессенджерах информация о введении в Краснодарском крае нового налога на обеспечение специальной военной операции не соответствует действительности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Дениса Сорокалетова министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Александра Бородавки полномочным представителем главы региона в Законодательном собрании края.

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что на фоне нарастающей угрозы атак БПЛА для информирования населения атак будет запускаться система оповещения с сиреной «Внимание всем».