«Крылья Советов» в серии пенальти победили «Локомотив» в Кубке России

В четверг, 19 марта, прошел матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Основное время завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Иван Олейников и Ильзат Ахметов. У гостей забили Николай Комличенко и Александр Сильянов. Победу в послематчевой серии пенальти праздновали «Крылья Советов».

В предыдущем раунде турнира «Крылья Советов» победили «Оренбург» со счетом 2:0, а «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал» (2:1).

Андрей Сазонов