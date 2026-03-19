Депутаты природу недооценили

Члены комитета по природопользованию и охране окружающей среды заксобрания Ульяновской области, заслушав отчет регионального минприроды о работе в 2025 году, отказались признавать работу ведомства надлежащей. При этом министерству был выставлен десяток претензий по недостаткам и провалам в его деятельности. Некоторые депутаты отметили, что в таком формате министерство работать эффективно не может, и необходимо его слить с более сильным министерством, близким по профилю. Косвенно также прозвучала информация, что правительство ищет более сильного чиновника на пост главы минприроды. По данным источников, такая кандидатура уже подобрана. Эксперты полагают, что вливание в минприроды в более сильное министерство положительного эффекта не даст, и лучше надо решить проблему финансирования ведомства.

Профильный комитет припомнил министерству и недостижение целей рекультивации ООПТ «Винновская роща»

В четверг, 19 марта, на заседании профильного комитета Законодательного собрания Ульяновской области заслушивали отчет регионального министерства природных ресурсов и экологии о деятельности ведомства в 2025 году. Исполняющий обязанности министра Евгений Черкасов был на больничном, вместо него отчитывалась замминистра Наталья Аюкаева. Члены комитета предлагали перенести отчет, чтобы заслушать непосредственно главу ведомства, однако в конечном итоге было решено не откладывать в долгий ящик, тем более что присутствующие замы «все равно все знают и смогут ответить».

Выслушав отчет, депутаты высказали министерству ряд претензий. В проекте решения комитета, зачитанном его председателем Вячеславом Ковелем, таких претензий было около десятка. Среди них: участие Ульяновской области с 2025 года только в трех из шести федеральных проектах нацпроекта «Экологическое благополучие» («Сохранение лесов», «Вода России», «Экономика замкнутого цикла»), «при этом мероприятия в рамках проекта «Вода России» в 2025 году на территории Ульяновской области не реализовались»; не был обеспечен надлежащий контроль при выполнении работ по ликвидации накопленного вреда ООПТ «Винновская роща», что привело к нарушению сроков реализации проекта и недостижению требуемых результатов; отсутствие должного контроля за реализацией проекта рекультивации полигона ТКО «Красный Яр», что также привело к срыву сроков; нерешенность вопроса ликвидации несанкционированных свалок; несмотря на существенный потенциал региона в сфере недропользования, не актуализирована его минерально-сырьевая база; не решена проблема оползневых процессов в городах и населенных пунктах по берегам Волги; не решена проблема по определению прав собственности бесхозяйных гидротехнических сооружений. В проекте решения комитета было 11 предложений по улучшению работы минприроды. Глава комитета предложил депутатам дополнить список своими предложениями.

Депутат Василий Гвоздев заметил, что при существующем на сегодня финансировании и через год минприроды распишется в их невыполнении. «Давая предложения, что сделать, мы должны показать и пути их решения»,— сказал депутат. Он заявил, что, по его мнению, в существующем формате министерство не справляется с большим объемом стоящих перед ним задач, «и требуется реорганизация» через вливание минприроды в более сильное ведомство, близкое по профилю. Он также предложил признать деятельность минприроды ненадлежащей, заметив, что «это был бы толчок к оздоровлению», и тем самым депутатский корпус «очень серьезно помог бы министерству», «поставив диагноз и назначив лечение». Впрочем, предложение депутата не нашло отклика, и он сказал, что направит свое предложение о необходимости реорганизации минприроды губернатору и председателю облправительства.

Вячеслав Ковель в ответ сказал, что по сложившемуся порядку, если деятельность ведомства будет признана ненадлежащей, это станет однозначной причиной для увольнения главы министерства, «а это уже компетенция губернатора». «Мы понимаем, что за прошедший год не было соответствующих должностных лиц, которые бы несли полную ответственность за работу министерства, — все были исполняющими обязанности, и потому мы не будем оценивать их деятельность»,— сказал глава комитета, добавив, что все равно к этому вопросу придется вернуться, поскольку в ближайшее время может быть принято решение по главе минприроды, «по крайней мере, этот вопрос прорабатывается в правительстве». Он предложил принять отчет «к сведению», но при этом не оценивать, признается ли деятельность министерства надлежащей. За это члены комитета и проголосовали.

Стоит напомнить, что год назад этот же комитет также раскритиковал работу минприроды за 2024 год и признал деятельность министерства «надлежащей с большой натяжкой». Вскоре после этого исполнявший в то время обязанности министра Антон Фомин подал в отставку.

Информацию о том, что вопрос о подборе нового главы регионального минприроды прорабатывается сейчас в правительстве региона и администрации губернатора, подтвердили четыре источника, близкие к минприроды и региональной исполнительной власти. При этом три собеседника сказали, что, по их данным, в качестве наиболее вероятного нового главы министерства рассматривается кандидатура гендиректора АО «Тепличное» (100% в собственности региона) Виталия Зайцева, прибывшего в Ульяновск вслед за новой региональной управленческой командой по приглашению одного из заместителей губернатора. Причем, по словам одного из источников, назначение может состояться уже с 1 апреля. Сам Виталий Зайцев сказал «Ъ», что эту информацию не комментирует. Профильного образования в сфере экологии и природопользования у Виталия Зайцева нет.

Член Общественной палаты Ульяновской области, советник губернатора по экологии Лев Левитас назвал предложение Василия Гвоздева по вливанию минприроды в более сильное министерство необдуманным, и заметил, что в таком случае надо влить его в минспорта, «там все сильные, натренированные, качки». Господин Левитас также заметил, что не видит в настоящее время достойных кандидатур на пост министра природы и считает, что «надо было дать Черкасову попробовать проявить себя в качестве полноправного министра, а не исполняющего обязанности».

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин также считает, что слияние минприроды с «более сильным министерством» не даст эффекта. По его словам, «это не системное решение», «опыт региона, где уже было слияние минприроды с минсельхозом, показал, что это ничего не дает», «там могут быть разные цели, порой даже противоречащие», «а управляемость более узкими целями при этом теряется», кроме того, это может стать тормозом в получении федеральных средств на направления экологии и природопользования». Господин Каплин также отметил, что «лучше бы решить финансовые вопросы, обеспечивающие полноту функций минприроды».

Сергей Титов, Ульяновск