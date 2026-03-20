Синхронное фигурное катание, «В джазе только девушки» и выставка о татарском костюме

Концерты «Чиж и Ко» 21 марта в МВЦ «Казань Экспо» состоится праздничный концерт группы «Чиж и Ко», приуроченный к 65-летию ее лидера Сергея Чигракова. В программе — любимые хиты, среди которых «Фантом», «О любви», «Вечная молодость», а также другие песни группы. Sqwoz Bab 22 марта в Korston состоится концерт Sqwoz Bab. Артист представит новую программу с live-бэндом: в нее войдут треки «Tokyo», «Колпаки», Romantic, «Ауф», «Ой» и другие хиты. Зрителей ждут как известные песни, так и свежие треки с нового альбома.

Постановки «Матери ждут сыновей» 20 марта в театре Камала пройдет спектакль «Матери ждут сыновей» по драме Асгата Мирзагитова. Действие происходит спустя 30 лет после войны, но эхо тех лет до сих пор звучит в душах героев. В постановке заняты представители старшего поколения труппы. Спектакль на татарском языке с синхронным переводом на русский. В следующий раз постановка пройдет 9 мая. «В джазе только девушки» 23 марта в КСК «УНИКС» состоится мюзикл «В джазе только девушки» по мотивам одноименного фильма с Мэрилин Монро. Двое музыкантов, спасаясь от гангстеров, переодеваются в женщин и присоединяются к джазовому оркестру. В программе — шлягеры «I Wanna Be Loved by You», «Hit the Road Jack», «Chattanooga Choo Choo», «Let My People Go».

Спорт Синхронное катание на коньках среди юношей и девушек 21 марта во Дворце спорта состоится Первенство России по синхронному катанию на коньках среди юношей и девушек. Ведущие юниорские команды страны поборются за звание лучших в артистизме и технической сложности элементов. Баскетбол 22 марта в Баскет-холле УНИКС встретится с красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В предыдущей игре 19 ноября казанцы одержали победу над соперником со счетом 88:74. Также 26 марта в Баскет-холле УНИКС примет петербургский «Зенит» в рамках Winline Basket Cup. Хоккей На предстоящей неделе у казанского хоккейного клуба «Ак Барс» также запланированы две встречи: 23 и 25 марта на «Татнефть Арене» пройдут первые два матча плей-офф Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». Серия продолжится в Челябинске 27 и 29 марта и продлится до четырех побед.

Куда еще сходить «Жеп / Нитка» До 5 апреля в Галерее современного искусства ГМИИ РТ — выставка «Жеп / Нитка» о татарском национальном костюме и его современных интерпретациях. Четыре раздела: исторические образцы, дизайнерские работы, головные уборы, традиционные ремесла. Участники: бюро Бану, Луиза Скипина, Qayna, Your Yool, Данияр, Айгель Салях и другие. В программе — экскурсии, мастер-классы, дефиле. Открытие смотровой площадки «Казан» С 20 марта возобновляет работу смотровая площадка Центра семьи «Казан». Панорамный вид на город с высоты 32 метров, аудиогид «Казань — город на ладони». Площадка работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

