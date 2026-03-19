За год «Россети Северный Кавказ» снизили чистый убыток на 30,5%

В 2025 году чистый убыток ПАО «Россети Северный Кавказ» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) составил 10,9 млрд рублей, что на 30,5% меньше, чем в 2025 году. Это следует из финансовой отчетности компании.

В 2024 году чистый убыток компании составлял 15,6 млрд рублей. Выручка «Россети Северный Кавказ» в прошлом году достигла 73,5 млрд рублей (+35,5% к 2024 году). Операционный убыток компании снизился до 12,1 млрд рублей (- 30,9% к 2024 году), а операционный расходы увеличились на 25% (81,3 млрд рублей). Финансовые расходы сократились до 1,1 млрд рублей (-34,2%).

ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 до 110 кВ в СКФО. Компания входит в группу «Россети» и включает шесть филиалов и два управляемых общества.

Наталья Шинкарева