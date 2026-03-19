Главные новости за 19 марта: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»

Правительство Воронежской области внесло изменения в состав совета Платоновской премии. Из него исключена известная воронежская поэтесса Галина Умывакина. Вместо нее туда вошли исполняющий обязанности ректора Московского академического художественного института имени В. И. Сурикова Анатолий Любавин и исполняющий обязанности ректора Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев.

Ситуация с отсутствием мобильного интернета в Белгородской области — крайне сложная. Отключения происходят из-за угрозы атаки со стороны ВСУ, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии 19 марта. Он согласен со всеми возмущениями белгородцев: сложности у местных жителей возникают при доступе даже к сервисам из «белого списка».

Определение подрядчика в двух конкурсах на установку систем транспортной безопасности в Курской области приостановлено из-за жалоб московского ООО «ФТК "Интеграция"». Общая сумма начальных цен контрактов составляет 502,8 млн руб. Компания уверена, что комиссия необоснованно проигнорировала часть заявки.

АО «Прогресс Капитал» из Липецкой области (входит в группу «Прогресс» Ольги Белявцевой) по итогам 2025 года резко нарастило финансовые показатели. Выручка АО составила 30 млрд руб., увеличившись в 7,5 раза по сравнению с 2024 годом, когда показатель находился на уровне 3,6 млрд руб. Чистая прибыль продемонстрировала сопоставимую динамику, достигнув 30 млрд руб., что на 743% выше результата 2024 года (когда было зафиксировано так же 3,6 млрд руб.).

Управление МВД по Тамбовской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении бывшего врио директора департамента цифрового развития, информационных технологий и связи правительства региона Андрея Стрельцова, который покинул пост в начале недели. Тогда же его задержали при силовой поддержке спецотряда «Таран» управления Росгвардии по Тамбовской области. Сегодня Ленинский райсуд Тамбова заключил его под домашний арест до 11 мая.

Суд в Орловской области признал двоих курских предпринимателей виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при благоустройстве бульвара в городе Дмитровске. Им назначено наказание в виде исправительных работ сроком на два года каждому.

Анна Швечикова