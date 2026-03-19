На Ставрополье утвердили изменения в законе о капремонте многоквартирных домов

Дума Ставропольского края приняла изменения в краевой закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Об этом сообщает пресс-служба думы.

Поправки уточняют период, с которого начинается отсчет года для вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капремонта на счете регоператора и формировании фонда на специальном счете. «Теперь такой отсчет начинается не после направления решения общего собрания собственников в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а после его получения»,— уточняется в сообщении. Кроме того, теперь начисление взносов на капремонт будет проводить только региональный оператор.

«Внесенные изменения помогут решить вопрос проведения изыскательских работ — ранее они проводились за счет средств собственников, которые жильцы не всегда могли собрать. В этой связи ряд домов, когда пришло время проведения капремонта, не смогли его провести. Теперь законом дополнен перечень видов работ и услуг, финансирование которых может осуществляться за счет фонда капремонта. К ним относятся проведение оценки технического состояния многоквартирного дома, разработка сметной документации и инженерных изысканий»,— цитирует пресс-служба председателя регионального парламента Николая Великданя.

Наталья Шинкарева