Задержанного по делу о взятке директора школы при Кубанском казачьем хоре уволили в декабре

Иван Албанов, взятый под домашний арест по делу о получении взятки в крупном размере, был уволен с должности директора детской школы искусств при Кубанском казачьем хоре еще в 2025 году и на момент задержания руководством учреждения не занимал, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее со ссылкой на Краснодарский краевой суд сообщалось, что господину Албанову инкриминируют получение взятки в крупном размере. Прикубанский районный суд Краснодара постановил на время следствия поместить его под домашний арест; решение обжалуется в апелляционном порядке. На сайте Кубанского казачьего хора ранее указывалось, что Иван Албанов является директором школы. По состоянию на 19 марта временно исполняющим обязанности директора школы назначен Денис Камардин.

Школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко действует при Кубанском казачьем хоре, создана по инициативе руководителя коллектива Виктора Захарченко. Кубанский казачий хор — старейший и крупнейший казачий коллектив России, основанный в 1811 году, с репертуаром из кубанских, русских и украинских народных песен, а также обработок стихов русских и украинских поэтов. Коллектив считается одним из ведущих творческих брендов Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков