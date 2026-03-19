Главные новости за 19 марта. Сочи

В акватории Черного моря на расстоянии 20–30 км от побережья Сочи 3 и 6 марта 2026 года зафиксирована серия из трех землетрясений магнитудой 4,4–4,5. В настоящее время данная серия землетрясений рассматривается как объект дальнейшего изучения.

Сочи в летний сезон 2026 года продемонстрирует рост туристического потока на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по Краснодарскому краю увеличение интереса к летнему отдыху составило 13,2%, при этом отдельные курорты показывают более высокие показатели: Анапа — 20,7%, Геленджик — 28,5%.

В Туапсе утром 19 марта произошел взрыв газового баллона в многоквартирном жилом доме, в результате которого пострадал один человек. Инцидент был зафиксирован в двухэтажном доме на улице Сочинской.

На горных курортах Сочи в апреле 2026 года начнут работу контрольно-пропускные пункты Сочинского национального парка. Они будут размещены у входов на канатные дороги и обеспечат контроль за соблюдением режима посещения особо охраняемой природной территории федерального значения.

В Сочи усиливают меры безопасности в образовательных учреждениях и расширяют профилактическую работу с подростками. На объектах планируется размещение модульных пунктов пропуска с досмотровым оборудованием.

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в последнем домашнем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:4.