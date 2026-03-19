Главные новости за 19 марта. Новороссийск
За ночь над Черным морем сбили семь украинских БПЛА.
Из-за пожара в жилом доме Новороссийска эвакуировали 78 человек. Возгорание произошло в квартире на проспекте Дзержинского.
Краснодарский краевой суд объявил перерыв по делу об убийстве жены новороссийского бизнесмена Юлии Григоренко до 2 апреля.
Житель Анапы вместе с сообщником похитил 125 млн руб. якобы под предлогом развития бизнеса.
На пятерых человек в Новороссийске напала бродячая собака, краевой СК возбудил дело о халатности.
Восемь галечных пляжей Анапы исключили из списка опасных зон после мазутной ЧС.
В 2025 году жители Новороссийска задолжали за вывоз мусора более 76 млн руб.