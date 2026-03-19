На Ставрополье экс-замминистра имущественных отношений Ингушетии арестовали по делу о мошенничестве

Ессентукский городской суд Ставропольского края избрал меру пресечения в виде ареста в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый вступил в сговор с врио начальника центра финансового обеспечения МВД Ингушетии, главным бухгалтером ОМВД «Сунженский», бывшим юрисконсультом ОМВД «Сунженский» и неустановленными лицами. Следствие считает, что с 2020 по 2025 год подозреваемые под видом зарплат и денежного довольствия похитили средства на 578 млн рублей из регионального бюджета.

Подозреваемый пробудет под арестом до 24 апреля.

Наталья Шинкарева