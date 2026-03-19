На горных курортах Сочи откроют КПП нацпарка в апреле 2026 года

На горных курортах Сочи в апреле 2026 года начнут работу контрольно-пропускные пункты Сочинского национального парка. Они будут размещены у входов на канатные дороги и обеспечат контроль за соблюдением режима посещения особо охраняемой природной территории федерального значения.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, введение КПП направлено на усиление контроля за доступом туристов и соблюдением природоохранного законодательства. Требование оформления пропуска распространяется на всех посетителей, включая гостей курортов «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Курорт Красная Поляна», которые расположены в границах национального парка.

В нацпарке уточняют, что фактически туристы оказываются на охраняемой территории при выходе с канатных дорог на верхних станциях. Контроль за соблюдением установленного режима осуществляют государственные инспекторы. Введение стационарных КПП позволит систематизировать этот процесс и обеспечить единый порядок доступа.

Стоимость разового посещения составляет 250 рублей. Пропуск оформляется на одного человека и действует только в рамках одного визита без возможности повторного использования. Получить его можно как заранее — через официальный сайт Сочинского национального парка, так и непосредственно на месте, на контрольно-пропускных пунктах.

Дополнительно подчеркивается, что наличие пропуска является обязательным условием не только для посещения природных маршрутов, но и для нахождения на горнолыжных трассах, расположенных в границах охраняемой территории.

В нацпарке отмечают, что введение пропускного режима рассматривается как инструмент не только контроля, но и сохранения природных комплексов. Сбор средств от посещений направляется на поддержание инфраструктуры и охрану экосистем, испытывающих повышенную нагрузку в условиях растущего туристического потока.

Мария Удовик