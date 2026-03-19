Полпредом губернатора в ЗСК назначен Александр Бородавка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Александра Бородавки полномочным представителем главы региона в Законодательном Собрании края. Он будет координировать взаимодействие органов исполнительной и законодательной власти.

Ранее господин Бородавка возглавлял департамент внутренней политики администрации региона, директором которого стал Виталий Пикула. Александр Бородавка родился 9 сентября 1980 года в Тимашевском районе, окончил Кубанский государственный университет по специальности «Политология». С 2002 года работал на муниципальной службе, занимал должности заместителя главы Медведовского сельского поселения, начальника управления анализа и взаимодействия с общественно-политическими объединениями, заместителя и директора департамента внутренней политики края. Женат, имеет двоих детей.

Виталий Пикула родился 17 апреля 1993 года в Павловском районе. Окончил Российскую правовую академию Минюста по специальности «Юриспруденция». С 2017 года занимал руководящие должности в некоммерческих организациях, затем был заместителем руководителя Центра молодежных инициатив, заместителем главы Павловского района и заместителем директора департамента внутренней политики администрации края. Женат, воспитывает сына.

Вячеслав Рыжков