Вступило в силу решение об изъятии земли аквапарка на Затоне в Краснодаре

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отклонила апелляцию на решение Октябрьского районного суда о возврате в государственное владение земельного участка аквапарка на Затоне в центре Краснодара. Стоимость участка превышает 377 млн руб., решение суда вступило в законную силу, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Выяснилось, что ООО сначала арендовало, а затем оформивало в собственность участок площадью более 2 тыс. кв. метров в парке 30-летия Победы для организации аквапарка. Комплекс проработал непродолжительное время и был закрыт, после чего владельцы пытались застроить территорию многоквартирными домами. В ответ прокуратура обратилась с иском о возврате участка из чужого незаконного владения, который Октябрьский районный суд удовлетворил в сентябре 2025 года.

В 2019 году власти Краснодара и инвестор подписали соглашение о реконструкции аквапарка в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Планировалось создать новый круглогодичный водный комплекс на месте закрытого «Аквалэнда» с объемом финансирования 780 млн руб., позднее увеличенным до 1,5 млрд. Проект заморожен на стадии эскизного проекта, работы не продвинулись дальше, а с конца 2022 года судьба участка оставалась неопределенной. В феврале 2024 года стало известно о планах инвестора скорректировать проект и изменить смету реализации аквапарка.

Вячеслав Рыжков