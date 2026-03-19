Александр Розенбаум, «Бесприданница» и «Анна Каренина»
Куда сходить в Краснодаре 20, 21 и 22 марта
В ближайшие выходные в Краснодаре ожидается насыщенная развлекательная и культурная программа. На концертных площадках города выступят современные исполнители. В театрах краевого центра покажут спектакли на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Какие концерты посетить
20 марта в ДК железнодорожников в 19:00 состоится трибьют-шоу «Pink Floyd. Легендарные хиты в сопровождении симфонического оркестра». Floyd Universe — Symphony Tribute Show воссоздадут на концерте образ и звучание легендарной группы.
Стоимость билетов – от 2000 руб. (6+)
Также 20 марта в 19:00 в ЦКЗ выступит Александр Розенбаум, один из ярких представителей жанра авторской песни.
Стоимость билетов – от 8000 руб. (12+)
21 марта в 19:00 на концертной площадке «Порт 219» выступит исполнительница Мэйби Бэйби. Организаторы обещают большой сольный концерт «рэп-принцессы музыкальной сцены» с презентацией нового альбома Mayday и всеми главными хитами.
Стоимость билетов – от 2500 руб. (16+)
Также 21 марта в Баскет-холле в 20:00 выступит Егор Крид. Артист открывает новый гастрольный тур по России. Организаторы обещают яркое визуальное шоу, любимые треки, новые, еще нигде не звучавшие композиции.
Стоимость билетов – от 4000 руб. (12+)
22 марта, в Музыкальном театре в 14:00 пройдет концерт государственного кубанского духового оркестра «Весенний променад».
Стоимость билетов – от 800 руб. (6+)
Какие спектакли посмотреть
20 марта, в 18:30 в Театре драмы покажут «Бесприданницу». Постановка расскажет классическую историю Ларисы Огудаловой — бедной невесты в маленьком приволжском городке.
Стоимость билетов – от 500 руб. (16+)
20 марта в Одном театре в 19:00 покажут спектакль «Токсины». Пять сюжетно не связанных зарисовок. В каждой — два персонажа. Проблемы современного общества — преступления «по приколу», самосуд, одиночество, бездумный карьеризм, проблемы из детства.
Стоимость билетов – от 900 руб. (18+)
21 марта в 18:00 в Театре драмы покажут «Анну Каренину». Для режиссера Дмитрия Егорова история великосветской дамы, бросившейся под паровоз прежде всего, попытка пристальней вглядеться в человека и понять его природу. На сцене зритель увидит только главных героев романа.
Стоимость билетов – от 500 руб. (18+)
22 марта, в Новом театре кукол в 11:00 покажут «Красную шапочку». Инсценировка Л.Федоровой по мотивам одноименной сказки Ш. Перро и Братьев.
Стоимость билетов – 500 руб. (0+)
22 марта, в 17:30 в Театре «Гелиос» покажут спектакль «Тавье-молочник». Трагикомедия по пьесе Г.И. Горина «Поминальная молитва». Действие происходит в деревне Анатовка, в начале ХХ века. Бедный молочник Тевье цитирует Священное Писание и пытается устроить судьбу своих пяти дочерей с помощью удачного замужества. Но не все идет по его плану, жизнь уготовила ему совершенно другую судьбу.
Стоимость билетов – от 1900 руб. (16+)
Что смотреть в кино
В Краснодаре на экранах кинотеатров продолжается показ фильма под названием «К себе нежно». Это история о Наде, которая является успешным отоларингологом-хирургом, но к своим 40 годам поняла, что совсем ничего о себе не знает. Ей нужны перемены, в ее жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду.
Стоимость билетов — 450 руб. (16+)
Также продолжают показывать в кинозалах иностранный триллер «Наследник». Фильм расскажет историю Беккета, который намерен завладеть миллиардным наследством богатых родственников и избавиться от них. Сделать это ему придется дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.
Стоимость билетов — 590 руб. (18+)
В кинотеатрах показывают зарубежную драму «Марти Великолепный». Молодой амбициозный парень Марти Маузер готов пойти на все ради осуществления своей мечты, чтобы доказать всему миру: для него нет ничего невозможного.
Стоимость билетов – 770 руб. (18+)
Куда сходить еще
20 марта с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI-начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф. А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р. К. Войцика.
Стоимость билетов – от 50 руб. (0+)
21 марта в 18:00 в Ringo Bar выступит комик Салават Абитов. Его «фишка» – прямолинейность и эффект неожиданности.
Стоимость билетов – 600 руб. (18+)
В Ringo Bar 22 марта в 18:00 пройдет «Открытый микрофон». На одной сцене окажутся как и опытные комики с большими просмотрами в социальных сетях и на различных видеохостингах, так и новички, которые только начинают свой путь в мире комедии.
Стоимость билетов – 200 руб. (16+)