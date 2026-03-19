Александр Розенбаум, «Бесприданница» и «Анна Каренина»

В ближайшие выходные в Краснодаре ожидается насыщенная развлекательная и культурная программа. На концертных площадках города выступят современные исполнители. В театрах краевого центра покажут спектакли на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

20 марта в ДК железнодорожников в 19:00 состоится трибьют-шоу «Pink Floyd. Легендарные хиты в сопровождении симфонического оркестра». Floyd Universe — Symphony Tribute Show воссоздадут на концерте образ и звучание легендарной группы.

Стоимость билетов – от 2000 руб. (6+)

Также 20 марта в 19:00 в ЦКЗ выступит Александр Розенбаум, один из ярких представителей жанра авторской песни.

Стоимость билетов – от 8000 руб. (12+)

21 марта в 19:00 на концертной площадке «Порт 219» выступит исполнительница Мэйби Бэйби. Организаторы обещают большой сольный концерт «рэп-принцессы музыкальной сцены» с презентацией нового альбома Mayday и всеми главными хитами.

Стоимость билетов – от 2500 руб. (16+)

Также 21 марта в Баскет-холле в 20:00 выступит Егор Крид. Артист открывает новый гастрольный тур по России. Организаторы обещают яркое визуальное шоу, любимые треки, новые, еще нигде не звучавшие композиции.

Стоимость билетов – от 4000 руб. (12+)

22 марта, в Музыкальном театре в 14:00 пройдет концерт государственного кубанского духового оркестра «Весенний променад».

Стоимость билетов – от 800 руб. (6+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

20 марта, в 18:30 в Театре драмы покажут «Бесприданницу». Постановка расскажет классическую историю Ларисы Огудаловой — бедной невесты в маленьком приволжском городке.

Стоимость билетов – от 500 руб. (16+)

20 марта в Одном театре в 19:00 покажут спектакль «Токсины». Пять сюжетно не связанных зарисовок. В каждой — два персонажа. Проблемы современного общества — преступления «по приколу», самосуд, одиночество, бездумный карьеризм, проблемы из детства.

Стоимость билетов – от 900 руб. (18+)

21 марта в 18:00 в Театре драмы покажут «Анну Каренину». Для режиссера Дмитрия Егорова история великосветской дамы, бросившейся под паровоз прежде всего, попытка пристальней вглядеться в человека и понять его природу. На сцене зритель увидит только главных героев романа.

Стоимость билетов – от 500 руб. (18+)

22 марта, в Новом театре кукол в 11:00 покажут «Красную шапочку». Инсценировка Л.Федоровой по мотивам одноименной сказки Ш. Перро и Братьев.

Стоимость билетов – 500 руб. (0+)

22 марта, в 17:30 в Театре «Гелиос» покажут спектакль «Тавье-молочник». Трагикомедия по пьесе Г.И. Горина «Поминальная молитва». Действие происходит в деревне Анатовка, в начале ХХ века. Бедный молочник Тевье цитирует Священное Писание и пытается устроить судьбу своих пяти дочерей с помощью удачного замужества. Но не все идет по его плану, жизнь уготовила ему совершенно другую судьбу.

Стоимость билетов – от 1900 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

В Краснодаре на экранах кинотеатров продолжается показ фильма под названием «К себе нежно». Это история о Наде, которая является успешным отоларингологом-хирургом, но к своим 40 годам поняла, что совсем ничего о себе не знает. Ей нужны перемены, в ее жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду.

Стоимость билетов — 450 руб. (16+)

Также продолжают показывать в кинозалах иностранный триллер «Наследник». Фильм расскажет историю Беккета, который намерен завладеть миллиардным наследством богатых родственников и избавиться от них. Сделать это ему придется дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.

Стоимость билетов — 590 руб. (18+)

В кинотеатрах показывают зарубежную драму «Марти Великолепный». Молодой амбициозный парень Марти Маузер готов пойти на все ради осуществления своей мечты, чтобы доказать всему миру: для него нет ничего невозможного.

Стоимость билетов – 770 руб. (18+)

Вверх

Куда сходить еще

20 марта с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI-начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф. А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р. К. Войцика.

Стоимость билетов – от 50 руб. (0+)

21 марта в 18:00 в Ringo Bar выступит комик Салават Абитов. Его «фишка» – прямолинейность и эффект неожиданности.

Стоимость билетов – 600 руб. (18+)

В Ringo Bar 22 марта в 18:00 пройдет «Открытый микрофон». На одной сцене окажутся как и опытные комики с большими просмотрами в социальных сетях и на различных видеохостингах, так и новички, которые только начинают свой путь в мире комедии.

Стоимость билетов – 200 руб. (16+)

Вверх