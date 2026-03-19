На Дону объявили пожароопасный режим в лесничествах

В Ростовской области объявлен противопожарный режим в лесничествах Каменского, Шахтинского, Усть-Донецкого, Семикаракорского, Сальского, Ремонтненского, Зимовниковского, Мартыновского и Романовского лесничеств. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Кроме того, с 23 марта пожароопасный режим начнет действовать на территории Верхнедонского, Тарасовского, Чертковского, Донецкого, Боковского, Кашарского, Шолоховского, Селивановского и Обливского лесничеств.

«Создана специальная группировка для тушения крупных лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, которая насчитывает 3869 человек, 1,2 тыс. единиц техники и свыше 10,2 единиц оборудования и инвентаря»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева