В Батайске прошли противопаводковые учения

В Батайске провели тактико-специальные учения по отработке действий при возможных паводках. В мероприятии участвовали управление гражданской защиты, спасатели, специалисты ЖКХ, энергетики и газовые службы, сообщил глава города Валентин Кукин в своем Telegram-канале.

Практическую часть учений отработали на нескольких площадках. Один из сценариев касался аварийной ситуации на электросетях. Отдельно проверили взаимодействие газовой и спасательной служб в жилой застройке. Еще один этап прошел на объекте тепловых сетей, где отработали действия персонала и профильных служб при угрозе сбоя в работе инфраструктуры.

На следующем этапе 26 марта в Батайске пройдут командно-штабные учения более крупного масштаба. В них будет задействован расширенный состав органов управления и служб муниципального звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. На учениях планируется отработать восемь сценариев: повреждение линий электроснабжения, проверку системы оповещения, условное возгорание на социальном объекте, развертывание пункта временного размещения и работу приемного эвакуационного пункта.

Константин Соловьев