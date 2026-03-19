В пригороде Новороссийска произошло аварийное отключение света
В районе Южной Озереевки зафиксировали аварийное отключение электричества. Об этом сообщает МЦУ Новороссийска.
По данным муниципального центра управления, подача энергоснабжения приостановлена в Южной Озереевке по ул. Ильича, Южная, Каспийская, в пер. 1-м Лавандовом и пер. Строительном, а также в СНТ «Геолог».
На место выехала бригада «ЮЗЭС». По предварительной информации, восстановительные работы будут проводиться в течение двух часов.