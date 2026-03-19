В Ростове-на-Дону начали снос аварийного дома на Ларина

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону приступили к сносу аварийного дома по улице Ларина 6/1. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации района Бебури Месхи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Бебури Месхи Фото: telegram-канал Бебури Месхи

«Длительное время дом не только представлял прямую угрозу безопасности жителей из-за своего аварийного состояния, но и, к сожалению, стал местом притяжения лиц асоциального поведения»,— пояснил господин Месхи.

Как уточнил глава района, сейчас объект и прилегающая к нему территория законсервированы. Срок проведения работ составит 40 дней.

Наталья Шинкарева