В РСТ ожидают открытия песчаных пляжей в Анапе вслед за галечными

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили о прогнозах скорого открытия песчаных пляжей в Анапе. Член правления союза Сергей Ромашкин подчеркнул, что именно песчаные участки формируют ключевую ценность курорта для семейного отдыха.

19 марта стало известно, что восемь галечных пляжей от Высокого берега до села Большой Утриш исключены из зоны повышенной опасности после разлива нефтепродуктов в Черном море. Решение принято в рамках исполнения поручений правительственной комиссии по ликвидации последствий инцидента.

По словам господина Ромашкина, галечные пляжи пользуются меньшим спросом, а основная туристическая инфраструктура города сосредоточена в зоне песчаных берегов. Он также отметил рост раннего бронирования с начала 2026 года на 35–40% относительно предыдущего года, что объясняется эффектом низкой базы и ожиданиями открытия пляжей.

Глава Анапы Светлана Маслова подчеркнула, что пляжи пока не открыты. Решение о допуске к курортному сезону зависит от результатов контрольных проб воды и грунта Роспотребнадзора.

