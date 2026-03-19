Суд объявил перерыв по делу об убийстве жены бизнесмена из Новороссийска

Краснодарский краевой суд объявил перерыв по делу об убийстве жены новороссийского предпринимателя Юлии Григоренко, произошедшем в ноябре 2023 года. Следующее судебное заседание назначено на 2 апреля, как указывается в карточке дела.

Очередное судебное заседание над подозреваемыми Кареном Торояном и Ашотом Агаяном состоялось 19 марта. Оно стало 35-м по счету. Как ранее сообщал «Ъ-Новороссийск» адвокат Андрей Таран, длительность судебного процесса осложняется тем, что участники дела не признают вину по циклу из 14 преступлений. Уголовное дело поступило в суд 4 марта 2025 года.

Эксперты предполагают, что судебное разбирательство может подходить к финальной стадии. Обвиняемым по делу об убийстве Юлии Григоренко может грозить пожизненное лишение свободы.

Кристина Мельникова