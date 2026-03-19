Студентам КубГУ вручили именные стипендии от T2 за инновационные разработки

T2 и Кубанский государственный университет подвели итоги специального стипендиального проекта для учащихся вуза. Из более чем 80 заявок были выбраны пять лучших работ, авторы которых разделят между собой призовой фонд.

Стать участниками соревнования, запущенного в рамках сотрудничества T2 и КубГУ, могли студенты вуза очной формы обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Регистрация на конкурс проходила с 21 ноября 2025 года по 15 января 2026 года, после чего у конкурсантов был месяц на отправку презентаций своих проектов. Студенты разрабатывали решения по четырем направлениям: «Метавселенные», «Искусственный интеллект», «Обучение без границ» и «Цифровизация городов».

Из более чем 80 заявок в финальный тур стипендиального проекта прошли 20 работ. Их авторы были допущены к очной защите кейсов, которая прошла на базе КубГУ. Разработанные решения оценивала экспертная комиссия, состоящая из представителей макрорегиона «Юг» T2 и преподавателей вуза.

В процессе защиты проектов студентам необходимо было продемонстрировать не только глубокое понимание выбранной темы, но и умение ясно и логично излагать идеи, аргументировать свою точку зрения и отвечать на вопросы экспертов. Важными критериями также стали оригинальность подхода, проработанность концепции и потенциал проекта для дальнейшей реализации.

По итогам защиты эксперты выбрали пять лучших проектов, распределив между их авторами призовой фонд в 200 тысяч рублей в формате стипендий: студенты смогут направить их на любые цели — от саморазвития и обучения до реализации новых идей.

Победителем стал сервис «Aura. От автоответчика к цифровому секретарю T2» студентки Юлии Майборода: ИИ-агент для управления коммуникациями, финансами, подписками и другими повседневными задачами абонента. Второе место занял проект Ивана Селиванова «ИИ-продукты T2 для привлечения зумеров» с концепцией цифрового раздела в приложении «Мой T2» с улучшенным чат-ботом, персональной лентой и геймификацией. Третье место занял Андрей Автайкин с идеей «2 AI Hub». Твой личный ИИ за Гигабайты» с платформой виртуальных помощников для создания контента. Четвертым стал кейс Алексея Падерова «MeeT2task» — бизнес-инструмент, объединяющий видеоконференции и CRM с задачами и дедлайнами. Пятерку лидеров замкнул Лакис Терсенов с проектом «T2 Alter — с твоИИм вайбом»: концепцией цифровых двойников, обучающихся на интересах пользователя и помогающих находить единомышленников.

Алексей Казаков, директор краснодарского филиала T2: «Мы с интересом наблюдали, как студенты Кубанского государственного университета подходят к решению современных технологических задач, сочетая аналитическое мышление и творческий подход. Стипендиальный проект T2 стал платформой, где участники могли не просто разрабатывать идеи, но и прорабатывать реалистичные концепции, аргументировать собственные решения и демонстрировать потенциал проектов к практическому внедрению. Важной частью процесса было умение студентов системно представлять свои мысли, учитывать детали и предвидеть возможные вызовы. Уверен, что полученный опыт даст участникам прочную основу для будущих достижений и позволит создавать решения, которые будут востребованы в реальной технологической среде».

Хагуров Темыр, проректор по учебной работе, качеству образования первый проректор КубГУ: «Для Кубанского государственного университета важно создавать условия, в которых студенты могут включаться в работу над актуальными направлениями технологического развития и реализовывать собственные идеи. Подобные инициативы позволяют учащимся не только применять знания, но и развивать навыки проектной и исследовательской деятельности, учиться работать с современными задачами и получать профессиональную обратную связь от экспертов отрасли. Мы рассматриваем такие проекты как значимый элемент формирования современной практико-ориентированной образовательной среды. Благодарю компанию T2 за активную поддержку академического и студенческого сообществ».

