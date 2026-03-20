В Черноземье 21 марта ожидается солнечная погода, до +10°C

В субботу, 21 марта, жителей Черноземья ожидает солнечная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от –1°C до +10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +4°C, днем потеплеет до +10°C, вечером столбик термометра опустится до +7°C и ночью вернется к +2°C. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром будет +3°C, днем температура поднимется до +8°C, вечером она составит +5°C, а ночью +1°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура составит +2°C, днем повысится до +7°C, вечером будет +4°C, а ночью понизится до +1°C. Ветер до 6 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +1°C, днем — +7°C, вечером будет +3°C, а ночью опустится до 0°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит 0°C, днем поднимется до +6°C, вечером будет +4°C, а ночью похолодает до –1°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +1°C, днем — +6°C, вечером будет +4°C и ночью — +1°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова