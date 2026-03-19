Центр поисковых работ Новороссийска нашел родственников кубанского казака
Поисковики новороссийского центра поисковых работ (НЦПР) нашли родных кубанского казака Павла Шмелева, чью медаль «За отвагу» обнаружили осенью 2021 года на Днестровском плацдарме в Молдове. Об этом сообщили представители поискового движения России.
Специалисты установили, что Павел Шмелев родился в Новороссийске в 1903 году, в 1942 году его призвали в армию. Уроженец Новороссийска прошел боевой путь от предгорий Кавказа, участвовал в освобождении Украины в годы Великой Отечественной войны. Медаль «За отвагу» он получил в сентябре 1943 года за подвиг при освобождении Донбасса.
Как указывается в наградном листе, Павел Шмелев обнаружил самоходную пушку противника, скорректировал огонь по ней и способствовал тому, что пушки ушли в укрытие. Благодаря этому маневру кавэскадрон смог продолжить наступление.
Уже в 1944 году Шмелева наградили орденом Славы третьей степени за участие в боях в Николаевской области. Он погиб в бою на подступах к Одессе и был похоронен с боевыми товарищами в районе села Маяки. С войны Павла Шмелева ждала жена Прасковья Александровна.
При совместной работе поисковиков из разных регионов России спустя почти пять лет были найдены правнучка и праправнук Павла Шмелева. Его родственники живут в Новороссийске. Награду передадут членам семьи.