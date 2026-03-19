В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело по факту гибели троих рабочих на заводе

В Новокуйбышевске следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 17 марта во время проведения работ по гидроиспытанию сетей свежей воды в коллекторе погибли трое рабочих. Произошло это в результате нарушения требований охраны труда.

Следователи назначили комплекс необходимых экспертиз, проводятся иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новокуйбышевске на территории завода погибли трое рабочих, которые выполняли ремонтные работы в колодце. Прокуратура Новокуйбышевска организовала проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности на производстве и охране труда.

Руфия Кутляева