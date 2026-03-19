В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело по факту гибели троих рабочих на заводе
В Новокуйбышевске следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, 17 марта во время проведения работ по гидроиспытанию сетей свежей воды в коллекторе погибли трое рабочих. Произошло это в результате нарушения требований охраны труда.
Следователи назначили комплекс необходимых экспертиз, проводятся иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Новокуйбышевске на территории завода погибли трое рабочих, которые выполняли ремонтные работы в колодце. Прокуратура Новокуйбышевска организовала проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности на производстве и охране труда.