Семью из Ставрополья подозревают в использовании рабского труда

В Ставропольском крае двое братьев подозреваются в принуждении к рабскому труду 22-летнего сына погибшего участника СВО. Об этом сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

С августа 2024 года по март 2025-го в селе Кочубеевском братья обманом заманили молодого человека, предложив ему работу с хорошим заработком. Зная, что 22-летний мужчина не имеет средств к существованию и близких родственников, подозреваемые отобрали у него мобильный телефон, паспорт и военный билет.

Применяя насилие и ограничив свободу, фигуранты заставляли потерпевшего выполнять различные бытовые работы, включая ремонт автомобилей и строительные услуги. При этом они снимали происходящее на камеру мобильного телефона, систематически избивали молодого человека, заставляя работать только за еду.

При обследовании домовладения подозреваемых изъяли документы потерпевшего, электрошокер и мобильные телефоны с видеозаписями избиений и принуждения к труду. Все изъятые предметы признаны вещественными доказательствами.

Впоследствии молодой человек смог сообщить о произошедшем в правоохранительные органы. Братьев задержали по подозрению в совершении преступления по статье 127.2 УК РФ (использование рабского труда). В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения.

Наталья Шинкарева